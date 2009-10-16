В 3 кв. корпорации США зафиксировали рост прибыли

По итогам работы за третий квартал 2009 года крупнейшие американские корпорации зафиксировали рост прибыли. Чистая прибыль банка Citigroup в третьем квартала 2009 г. составила 101 млн. долл., тогда как за аналогичный период годом ранее компания получила чистые убытки в размере 2,82 млрд долл. Чистая прибыль банка Goldman Sachs за третий квартал 2009г. выросла в 3,8 раза до $3,2 млрд. ($5,74 на акцию) против $845 млн. ($1,89 на акцию) за аналогичный период 2008г. Чистая прибыль компании IBM в третьем квартале 2009 года выросла до $3,2 млрд. ($2,40 на акцию), по сравнению с $2,8 млрд. ($2,04 на акцию) за аналогичный период прошлого года. За 9 месяцев 2009 г. чистая прибыль Google увеличилась на 18,3% и составила $4,45 млрд. против $3,84 млрд., зафиксированных в 2008 г.

Столь высокий рост прибыли во многом был вызван еще большим падением в прошлом году. Но на это уже мало обращают внимание, сейчас много вкладывают денег в акции американских компаний. Как результат, формируется новый ажиотажный спрос.