Индекс потребительских цен в еврозоне упал на 0,3%

Индекс потребительских цен в зоне евро в сентябре 2009 г. упал на 0,3% в годовом выражении. В месячном - показатель не изменился. В 27 странах ЕС в сентябре инфляция составила 0,3% в годовом выражении, а в месячном показатель инфляции находился на нулевой отметке.

Низкий уровень доходов населения не позволяет европейской экономики избавиться от распродаж. Дефляция тормозит выход европейской экономики из кризиса.