Индекс потребительских цен в еврозоне упал на 0,3%
10:34, 16 октября 2009Финансы
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Индекс потребительских цен в зоне евро в сентябре 2009 г. упал на 0,3% в годовом выражении. В месячном - показатель не изменился. В 27 странах ЕС в сентябре инфляция составила 0,3% в годовом выражении, а в месячном показатель инфляции находился на нулевой отметке.
Низкий уровень доходов населения не позволяет европейской экономики избавиться от распродаж. Дефляция тормозит выход европейской экономики из кризиса.
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