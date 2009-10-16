НБУ ввел временную администрацию в «Диалогбанке»

Национальный банк Украины своим постановлением №603 от 15 октября ввел временную администрацию в ООО «Диалогбанк» (г. Днепропетровск) сроком на шесть месяцев - с 16 октября 2009 года до 15 апреля 2010 года.

Об этом говорится в письме НБУ № 47-212/13570 комбанкам, которым располагает УНИАН.

Временным администратором банка назначено физическое лицо – независимый эксперт Игорь КРАСЮК.

Также НБУ ввел в «Диалогбанке» мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на три месяца – с 16 октября 2009 года до 15 января 2010 года.

Справка УНИАН. ООО «Диалогбанк» зарегистрировано в январе 1992 года.

Чистая прибыль банка по итогам первого полугодия 2009 года составила 1,016 млн. грн.

По данным НБУ, на 1 июля 2009 года долей в капитале ООО «Диалогбанк» владели - ООО Компания «Ренессанс» - 33,4 %, ООО Компания «Фламинго» - 33,3%, ООО «Юниверс» - 33,3%.