НБУ: в бизнесе сохраняются ожидания ухудшения ситуации

Предприятия всех видов деятельности продолжают ожидать ухудшения экономической ситуации в Украине в следующие 12 месяцев.

Таковы результаты проведенного Национальным банком Украины опроса относительно деловых ожиданий предприятий в третьем квартале 2009 года.

Согласно данным опроса, доля респондентов, которые в ближайшие 12 месяцев предполагают спад экономики, снизилась до 48,8% против 55,4% во втором квартале 2009 года. При этом макроэкономические ожидания предприятий в ІІІ квартале несколько ухудшились, а вот ожидания относительно перспектив собственного развития предприятий отдельных отраслей улучшились.

Бизнес ухудшил оценки относительно стабильности курса гривни. Доля предприятий, которые не ожидают изменений валютного курса, снизилась до 16,5% по сравнению с 40,3% во втором квартале 2009 года, что в значительной степени стало следствием колебаний курса на валютном рынке во время проведения опроса.

Инфляционные ожидания возобновили рост: в следующие 12 месяцев повышение потребительских цен респонденты прогнозируют на уровне 17,5% против 15,4% в предыдущем квартале, при этом больше половины предприятий (63,3%) ожидают, что инфляция превысит 15% в следующие 12 месяцев. Основными факторами роста цен остаются политическая и экономическая ситуация. Оценка влияния на инфляционные процессы обменного курса и действий НБУ незначительно повысилась.

Респонденты прогнозируют увеличение необходимости в заимствованных средствах, однако в условиях ухудшения доступа к банковскому кредиту, которое они отмечают шестой квартал подряд, доля респондентов, которые планируют брать банковские кредиты, снизилась на 7 процентных пунктов – до 46,5%.

В следующие 12 месяцев респонденты ожидают увеличения расходов производства, цен на покупаемые товары и услуги, цен на продукцию собственного производства и связывают усиление инфляционного давления с ростом стоимости энергоносителей и цен на мировых рынках, а также колебаниями обменного курса. При этом влияние обменного курса на расходы и цены ослаблялось второй квартал подряд (50,4% против 51,6% респондентов в предыдущем квартале).

Согласно результатам опроса, респонденты не повысили оценку собственного текущего финансово-экономического состояния, баланс ответов (разница между процентом позитивных и негативных ответов) сохранился негативным четвертый квартал подряд (-18,8%), однако доля респондентов, которые считают состояние предприятия хорошим, выросла до 9% (увеличение на 0,3 п.п. по сравнению со вторым кварталом 2009 года).

Справка УНИАН. Очередной ежеквартальный опрос руководителей предприятий относительно оценки ими текущей и будущей деловой активности, инфляционных и курсовых ожиданий, изменения экономической ситуации в Украине проведен Нацбанком в августе 2009 года. Опрошено 1230 предприятий во всех регионах страны, которые представляют экономику по основным видам деятельности, формам собственности, размерам по количеству работников.