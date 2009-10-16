Ющенко: Украина заинтересована в бельгийских инвестициях

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что Украина заинтересована в притоке бельгийских инвестиций.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента Украины, об этом он сказал в рамках официального визита в Королевство Бельгия во время встречи с представителями Федерации предприятий Бельгии.

Президент отметил, что Украина является чрезвычайно мощным рынком с большими потенциальными возможностями. «Самый мощный рынок, который будет знать Европа в ближайшие 10 лет, – это украинский рынок», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО, пригласив бельгийских предпринимателей воспользоваться этим потенциалом.

В частности, Президент отметил, что в настоящее время уровень бельгийских инвестиций в сумме 44 млн. долларов является недостаточным и, следовательно, условия для активизации их привлечения в Украину были предметом переговоров с руководством Бельгии в рамках официального визита.

Президент также отметил то, что Украина стремится создать благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций. «Наша цель сегодня – создать высокую макроэкономическую культуру, которая была бы базовой для сотрудничества с инвесторами», - заверил В.ЮЩЕНКО. По его словам, последние четыре года стали самыми успешными в украинской экономической истории, о чем свидетельствует, в частности, рост объемов иностранных инвестиций до 38 млрд. долларов.

Наиболее перспективными отраслями сотрудничества украинского и бельгийского бизнеса Президент назвал сферу высоких технологий, высокотехнологичную промышленность, в частности, авиастроение и смежные с ним производства, сельское хозяйство и создание инфраструктуры хранения аграрной продукции, логистические проекты и др.

В.ЮЩЕНКО также выразил надежду, что развитию двусторонних экономических отношений будет содействовать экономическая миссия кронпринца Филиппа, запланированная на 2010 год.