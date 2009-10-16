Спад промпроизводства в Украине в сентябре составит менее 20%

Спад промышленного производства в Украине в сентябре составил менее 20% (в годовом выражении), впервые с начала текущего года.

Такой прогноз озвучил УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он подчеркнул, что “тенденции в перевозке грузов обычно сопровождают динамику промышленного производства”.

По словам экономиста, как и в июле-августе 2009 года, улучшение динамики в сентябре формировалось широким кругом сегментов транспорта, распространившись от поставок металлов и кокса до нефтепродуктов (за исключением удобрений). В то же время темпы роста перевозок зерновых продолжили сокращаться: с 47,7% (год к году) за 8 месяцев 2009 года до 36,4% 9 месяцев, отметил А.БЛИНОВ. Он связывает это ухудшение преимущественно с высокой базой предыдущего года, когда рекордный урожай-2008 наводнил экспортные грузопотоки.

Как считает экономист, “поскольку динамика промышленного производства должна продолжать улучшаться в годовом выражении в течение второго полугодия, показатели грузоперевозок будут вести себя аналогично”.

Справка УНИАН. В Украине, по данным Госкомстата, спад промышленного производства в августе 2009 года, по сравнению с августом 2008 года, составил 23,3%. В январе-августе 2009 года, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, спад промпроизводства составил 29,6%.

Согласно данным Госкомстата, предприятия транспорта Украины за январь-сентябрь 2009 года перевезли 496,8 млн. тонн грузов, что составило 71,4% от объема перевозок грузов за январь-сентябрь 2008 года (на 28,6% меньше). За январь-август 2009 г. предприятия транспорта перевезли 434,8 млн. тонн грузов, что составило 70% от объема перевозок грузов за январь-август 2008 г.