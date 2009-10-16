Рубль, обновив годовые максимумы, вернулся

Рубль, укрепившись к 12.00 мск пятницы к бивалютной корзине (0,55 доллара и 0,45 евро) до нового годового максимума в 35,77 рубля, перешел к коррекции и к середине валютных торгов на ММВБ вернулся к уровню открытия, свидетельствуют данные биржи, сообщает РИА Новости..

На 13.00 мск корзина стоила 35,81 рубля (минус 7 копеек к закрытию четверга) против 35,82 рубля на открытии торгов. Коррекция на российском валютном рынке происходит на фоне возобновившегося роста доллара и небольшого удешевления нефти.

Сделки по доллару расчетами "завтра" на 13.00 мск были зафиксированы на уровне 29,34 рубля (минус 10 копеек к закрытию четверга).

Сделки по евро на 13.00 мск проходили на отметке 43,72 рубля (минус 3 копейки к предыдущему закрытию).

Пара евро-доллар на Forex к этому моменту снизилась до 1,4892 доллара за евро с 1,4928 доллара на открытии торгов в России (вечером в четверг пара торговалась на отметке 1,4858 доллара за евро).

Нефть немного корректируется после рекордного роста накануне - ноябрьские фьючерсы на смесь Brent к середине торгового дня в России стоят 75,7 доллара за баррель против 76,4 доллара на открытии российских торгов и 73,9 доллара в четверг вечером.