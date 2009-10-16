Работа бюджетного комитета ВР блокируется?..

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет о блокировании работы бюджетного комитета парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Житомире

По словам В.ЛИТВИНА, среди членов этого комитета больше всего представителей БЮТ и Партии регионов, но заседания не проводятся, поскольку эти депутаты или не приходят на заседание, или не регистрируются.

Спикер отметил, что при таких условиях комитет до сих пор не начал рассматривать проект государственного бюджета на 2010 год, а также не подготовил ко второму чтению законопроект о повышении социальных стандартов.

«Если бы только члены Партии регионов пришли все на заседание бюджетного комитета, то был бы кворум и была бы возможность подготовить законопроект о соцстандартах ко второму чтению», - заметил В.ЛИТВИН.

По его мнению, учитывая вышеупомянутое, может произойти так, что парламент будет голосовать в целом за законопроект о повышении социальных стандартов в том виде, в котором был принят в первом чтении.

В.ЛИТВИН считает, что комитет имеет возможность подготовить к рассмотрению на заседании ВР «необходимый государству» проект госбюджета, но прилагаются все усилия, чтобы настоящий документ не был принят.

По его убеждению, те, кто думают, что выиграют выборы Президента, потом надеются принять бюджет, в котором будут сокращены социальные расходы. Спикер отметил, что тогда они будут объяснять, мол: «Украина в опасности, и надо принимать реальный бюджет».