Убыток «ПроКредитБанка» составил 67,5 млн. грн.

ЗАО «ПроКредитБанк» (Киев) закончило 9 месяцев 2009 года с убытком 67,52 млн. грн. по сравнению с 1,943 млн. грн. прибыли за соответствующий период 2008 года.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Активы банка за отчетный период сократились на 14% и на 1 октября т.г. составили 2,962 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 19%, до 2,344 млрд. грн., обязательства – на 16%, до 2,693 млрд. грн., собственный капитал увеличился на 4%, до 269,139 млн. грн., уставный капитал - на 51%, до 227 млн. грн.

Справка УНИАН. ЗАО «ПроКредит Банк» (Киев) зарегистрировано в конце 2000 года, входит в группу одноименных банков, работающих в 19 странах мира.

Акционерами банка являются: Европейский банк реконструкции и развития – 19,999%, американский Фонд WNISEF – 20%, ProCrеdit Holding AG – 60,001%.

Первое полугодие т.г. банк закончил с убытком 62,725 млн. грн., в 2008 году прибыль составляла 1,226 млн. грн.