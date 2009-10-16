Убытки банков Украины за 9 месяцев составили 20,9 млрд. грн.

Убытки банков Украины за январь-сентябрь 2009 года составили 20,9 млрд. грн. по сравнению с прибылью 6,668 млрд. грн. за соответствующий период 2008 года.

«Отрицательный финансовый результат по системе банков на 1 октября 2009 составил

20,9 млрд. грн., что связано с продолжающимся ростом расходов более высокими темпами

по сравнении с доходами», - говорится в сообщении.

НБУ также уточнил информацию недельной давности об объемах расходов коммерческих банков. Регулятор уточнил, что расходы составили не 125,4 млрд. грн., как сообщалось, а 129,2 млрд. грн., что на 81% больше по сравнению с соответствующим периодом 2008 года. При этом сумма доходов уточнена на 100 млн. грн. и составила 108,3 млрд. грн., что на 38,6% больше, чем за январь-сентябрь 2008 года.

Справка УНИАН. По состоянию на 1 октября 2009 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 185 банков.