Эксперт: доллар будет стоить 8,00-8,50 грн.

До конца месяца стоит ожидать ровную динамику курса гривня/доллар с возможными резкими колебаниями в пределах коридора 8,00-8,50 грн./долл. Ожидать дальнейшего продолжения устойчивой ревальвации национальной валюты, сильнее уровня 8 грн. за доллар, не стоит.

Такое мнение УНИАН высказал экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ, комментируя понижение курса доллара относительно гривни, которое наблюдается в течение последних недель.

«Сейчас украинская валюта ощущает дополнительную поддержку от компаний, которые приобретают гривню для осуществления налоговых платежей в рамках сезона уплаты налога на прибыль за 3-й квартал 2009 года», - сказал эксперт.

На сегодняшний день на украинском валютном рынке объемы спроса и предложения иностранной валюты намного более сбалансированы, чем в предыдущие месяцы. В октябре нагрузка по внешним долгам несколько снизилась, а внешняя торговля уже не генерирует такого дефицита валюты, как в предыдущие месяцы. В частности, балансу ситуации с внешней торговлей способствует и снижение ежемесячных платежей за газ, что в октябре уменьшило отток валюты из Украины на 280 млн. долл. По словам эксперта, сейчас на рынке также присутствует фактор «Проминвестбанка», который намерен продать в этом году 500 млн. долл. дополнительного капитала. «Все это позволяет Национальному банку Украины вообще не проводить интервенции (за исключением продажи валюты физлицам-заемщикам). НБУ уже месяц не выходил на открытый рынок с интервенциями», - говорит А.БЛИНОВ.

Однако до конца года девальвационное давление на гривню будет преобладать. На первый план в очередной раз выйдут психологические факторы. Накануне выборов противостояние между правительством и Нацбанком обострится, а информационный фон будет крайне нестабильным. Однако таких резких и продолжительных скачков, что наблюдались ранее, уже не произойдет. Этому будут способствовать результаты политики Национального банка по ограничению ликвидности, считает эксперт. В частности, остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков в НБУ по состоянию на 15 октября составляли 13,3 млрд. грн., что является самым низким показателем за текущий год. «Таким образом, потенциальный девальвационный фронт на валютном рынке, который могут образовать игроки рынка, сильно сузился. Если МВФ закроет глаза на очевидные и многочисленные недостатки и все-таки примет решение о выделении четвертого транша в размере 4 млрд. долл., это также способно оказать мощную поддержку гривне в этому году», - уверен А.БЛИНОВ.