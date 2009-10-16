Супрун обещает увеличение инвестиций в Украину

Председатель Государственного агентства Украины по инвестициям и инновациям Людмила СУПРУН считает вполне реальным увеличение объемов инвестиций в Украину.

Как сообщили УНИАН в отделе информационных ресурсов Государственного агентства Украины по инвестициям и инновациям (Госинвестиций), об этом Л.СУПРУН заявила в ходе ее представления в новой должности первым вице-премьер-министром Александром ТУРЧИНОВЫМ.

По словам Л. СУПРУН, привлечение в национальную экономику 150 млрд. долларов США является вполне посильной для Госинвестиций задачей. При этом в информуправлении Госинвестиций не уточнили, за какой срок такой объем инвестиций может быть привлечен.

Л.СУПРУН отметила, что считает целесообразным реализовывать пилотные инновационные и инвестиционные проекты в приоритетных отраслях экономики. Важной составляющей работы Госинвестиций, по словам Л.СУПРУН, будет дальнейшее развитие и совершенствование нормативно-правовой базы в сфере инвестиций и инновационной деятельности и приведение ее в соответствие с европейским законодательством. В связи с поставленными задачами дополнительной проработки потребует вопрос о полномочиях Госинвестиций в инвестиционной сфере, в частности по привлечению внешних инвестиций.

А. ТУРЧИНОВ в свою очередь отметил, что высокий профессионализм Л.СУПРУН как юриста и экономиста, ее опыт политика, председателя Комитета по вопросам бюджета Верховной Рады дают все основания ожидать успешной работы на посту руководителя Госинвестиций.

Он подчеркнул, что первоочередной задачей для Госинвестиций является привлечение как внешних, так и внутренних инвестиций в крупномасштабные проекты, в том числе в рамках подготовки к Евро-2012.

Как сообщал УНИАН, Людмила СУПРУН назначена на должность председателя Госинвестиций распоряжением Кабинета министров Украины от 14 октября 2009 № 1208.

Ранее, 3 августа т.г. глава Госинвестиций Виктор ИВЧЕНКО подал заявление об отставке с должности главы Госинвестиций. 6 августа т.г. правительство приняло его отставку.

Справка УНИАН. Государственное агентство Украины по инвестициям и инновациям создано в 2005 году. Агентство является специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти в сфере инновационной деятельности, работа которого направляется и координируется Кабинетом министров через министра экономики. Основными задачами Госинвестиций являются участие в формировании и обеспечении реализации государственной политики в сфере инвестиций и инновационного развития, создание национальной инновационной системы для обеспечения проведения эффективной государственной инновационной политики, а также координация работы центральных органов исполнительной власти в сфере инвестиционной и инновационной деятельности. К сфере управления Госинвестиций относятся Государственное инновационное финансово-кредитное учреждение, ГП «Национальный центр внедрения отраслевых инновационных программ», а также 13 региональных центров инновационного развития и пять их отделений.