Выплаты вкладов "Укрпромбанка" не повлияют на курс доллара

Выплаты вкладов "Укрпромбанка" в размере 2-2,5 млрд. грн. существенно не повлияют на темпы потребительской инфляции и курс доллара в Украине до конца 2009 года.

Об этом говорится в пресс-релизе компании Forex Club со ссылкой на руководителя информационно-аналитического центра компании Николая ИВЧЕНКО.

В Forex Club считают, что в результате выкупа Нацбанком ОВГЗ и получения населением своих вкладов в "Укрпромбанке" размер денежной базы и денежной массы в Украине практически не изменится. Нацбанк изымает гривневую ликвидность, размещая свои депозитные сертификаты среди коммерческих банков. Вероятно, денежная база в Украине до конца текущего года вырастет на 6%.

Кроме того, депозиты физических лиц в иностранной валюте "Укрпромбанка" составляют около 38%. Каким образом будет приобретена валюта для выплаты вкладов, пока не известно. Скорее всего, она будет покупаться напрямую у НБУ, что не окажет прямого влияния на валютный рынок, однако несколько снизит золотовалютные резервы госрегулятора. Учитывая большой объем предложения на валютном рынке в последнее время, возможно, валюта будет приобретаться с рынка. Данные схемы повысят спрос на доллар США на валютном рынке, однако не окажут существенного влияния на рост курса американской валюты до конца текущего года.

По оценкам аналитиков Forex Club, выплаты "Укрпромбанка" в размере 1,22-1,53 млрд. грн., которые запланированы на ноябрь-декабрь, население Украины частично конвертирует в доллары США. Доля конвертации составит не больше 20-30%, то есть 45-56 млн. долларов. Это незначительная сумма по сравнению с ежемесячным объемом покупки наличной валюты населением в Украине – около 2 млрд. долларов.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на заседании 8 октября принял решение о переводе активов и пассивов «Укрпромбанка» в государственный «Родовид Банк».

Справка УНИАН. ООО «Укрпромбанк» зарегистрирован в 1989 году.

Активы банка на 1 июля 2009 года составили 9,47 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 12,982 млрд. грн., обязательства – 12,147 млрд. грн., уставный капитал - 836 тыс. грн., собственный капитал – «минус» 2 млрд. 677,417 млн. грн.

Банк завершил первое полугодие 2009 года с убытком 4,603 млрд. грн., в 2008 году – с прибылью 17,912 млн. грн.

С 20 января 2009 года в «Укрпромбанке» была введена временная администрация НБУ.