ЕБРР и KfW приобрели 30% "Мегабанка"

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и немецкий государственный банк развития KfW Entwicklungsbank приобрели 30% ПАО «Мегабанк» (г. Харьков): по 15% акций каждый.

Об этом УНИАН сообщил председатель Наблюдательного совета «Мегабанка» Виктор СУББОТИН.

«По результатам допэмиссии уставный капитал банка увеличен на 150 млн. грн. - до 500 млн. грн. Деньги уже зашли в банк, и результаты допэмиссии утверждены сегодня», - сказал В.СУББОТИН.

По его словам, структура украинских акционеров в банке не изменилась, однако их общая доля сократилась на 30%.

Как сообщает пресс-служба банка, общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Мегабанк», которое состоялось 16 октября 2009 г., приняло решение об утверждении результатов и отчета о результатах закрытого (частного) размещения акций ПАО «Мегабанк» на 150 млн. грн. Также на собрании было принято решение о внесении изменений в Устав ПАО «Мегабанк» путем его изложения в новой редакции.

Как сообщалось, акционеры "Мегабанка" 21 августа т.г. приняли решение об увеличении уставного капитала путем закрытого (частного) размещения акций допэмиссии в период с 18 сентября т.г. по 14 октября включительно.

ЕБРР и KfW в августе т.г. заявили о намерении приобрести по 15% акций "Мегабанка". Покупка акций была заявлена в рамках предоставления ЕБРР и KfW украинскому банку пакета финансирования на общую сумму до 28,9 млн. евро.

Программа финансирования предусматривает также долгосрочный кредит ЕБРР, эквивалентный 10,4 млн. евро, и субординированный кредит KfW, эквивалентный 2,5 млн. евро. Средства будут использованы, в том числе, для кредитования местных заемщиков после стабилизации рынка.

В рамках транзакции ЕБРР и KfW организовывают программу технической помощи на сумму до 0,9 млн. долл. США, которая поможет улучшить управление рисками в ПАО «Мегабанк».

Справка УНИАН. ПАО «Мегабанк» основано в 1990 году в Харькове.

По состоянию на 1 октября 2009 года, чистые активы банка составили 2,966 млрд. грн., кредитно-инвестиционный портфель – 2,420 млрд. грн.., капитал - 539 млрд. грн., прибыль текущего года – 1,377 млн. грн.

По данным Национального банка Украины, на 1 июля 2009 г. акциями "Мегабанка" владели: Виктор СУББОТИН, прямое участие – 4,2509%, опосредованное – 67,3878%; ЗАО «М-Инвест», прямое участие – 38,9981%; Елена СУББОТИНА, прямое участие – 0,0001%, опосредованное – 68,2251%; ООО «Фондовая компания «Инвеста» - прямое участие – 24,9761%.