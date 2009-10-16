Доллар продолжает дешеветь

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 8,1025/8,1240 грн./долл., к 12:00 цены упали до 8,0620/8,0740 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 8,0840/8,1065 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 10:30 Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре CHF/UAH с ценой отсечения 7,90 грн. за швейцарский франк.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2760/0,2773 грн./рубль, к 12:00 цены снизились - 0,2747/0,2755 грн./рубль. К закрытию цены откатились к уровню 0,2750/0,2760 грн./рубль. В России курс доллар-рубль повысился и составил 29,3555 рублей за доллар (+0,0455).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,4906/1,4908 долл./евро, а к 15:00 упали до 1,4880/1,4882 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,0720/12,1060 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 12,0130/12,0315 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 12,0210/12,0585 грн./евро