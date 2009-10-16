Курс доллара стабилизируется на сегодняшних уровнях

В ближайшем будущем вероятна стабилизация курса доллара на достигнутых сегодня уровнях.

Такой прогноз озвучил в комментарии для УНИАН директор департамента казначейских операций «Брокбизнесбанка» Игорь ДАВИДЕНКО.

Он считает, что пока сложно предположить движение курса ниже отметки 8,00 гривни за доллар. «Спровоцировать резкое снижение курса доллара может только выплата налогов в конце месяца, как мы могли наблюдать в предыдущем месяце», - считает эксперт. Он предполагает, что на уровне 7,96-7,98 Нацбанк начнет покупать доллары, создав таким образом поддержку для курса.

И.ДАВИДЕНКО добавил, что на курс доллара к гривне, но в плане роста, может повлиять также решение Кабмина о выделении суммы около 10 миллиардов гривень из средств НБУ, полученных в этом году от превышения доходов над расходами, для финансирования мероприятий к подготовке к ЕВРО-2012.

Как отметил эксперт, в течение этой недели курс доллара к гривне продолжил свое падение. Падение курса доллара в течение недели, по его мнению, было связано с уменьшением остатков на корсчетах банков в НБУ. Остатки на корсчетах банков с начала месяца уменьшились с 15,8 миллиарда гривень (в конце сентября остатки колебались в районе 17 миллиардов гривень) до 13,7 миллиарда гривень на утро пятницы, подчеркнул эксперт.

По словам И.ДАВИДЕНКО, уменьшение остатков на корсчетах было связано с выплатами зарплат на предприятиях, а также с активным участием банков и других финансовых институтов в аукционах Минфина по размещению ОВГЗ. В течение этого месяца Минфином было продано бумаг на сумму около 3 миллиардов гривень, отметил эксперт. Это, в свою очередь, могло сказаться на курсе доллара к гривне, полагает он.

Кроме выше перечисленных причин, считает эксперт, на рынке была заметна активизация продавцов валюты, что тоже сыграло роль изменении курса доллара на этой неделе.