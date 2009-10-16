Эксперт: банки смогут избежать банкротства

Учитывая норматив НБУ, позволяющий привлекать в капитал субординированный долг в размере 100% основного капитала, капитализация банковского сектора сможет остаться на приемлемом уровне, что позволит банкам сохранить свои активы и не инициировать банкротства и реализацию заложенного имущества.

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН директор департамента корпоративного бизнеса «Брокбизнесбанка» Александр БЕРКУН.

По его словам, убытки украинских банков по итогам января-сентября т.г. были обусловлены активным ростом резервов под кредитные риски.

Как считает А.БЕРКУН, “в случае инициации банкротств, по итогам следующего года промышленность и инвестиции продолжат падение, что приведет к формированию новых неликвидных активов на фоне проведения масштабных списаний и падения капитализации банков”. Однако, учитывая наметившуюся положительную динамику в экономике и незначительное оживление кредитования, следует ожидать снижения темпов увеличения убытков коммерческих банков, вызванных формированием резервов, прогнозирует эксперт.