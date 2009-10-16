Укрепление гривни может вызвать массовые продажи валюты

Гривня продолжает укрепляться, что может вызвать массовые продажи наличной валюты на розничном рынке.

Такое мнение высказал УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он отметил, что сегодня на межбанке гривня продолжила ревальвацию и выросла к доллару на 0,4%. По подсчетам экономиста, за неделю украинская валюта укрепилась на 2,3%, а с начала октября усиление гривни к доллару составило 2%. Он считает, что розничные котировки UAH/USD прошли то значение курса, по которому люди всего несколько недель назад покупали «льготные» доллары от НБУ (UAH/USD 8,16).

Экономист сообщил, что Национальный банк Украины не спешит выполнять закон, обязывающий его перечислить правительству 9,8 млрд. грн., что увеличивает напряженность в отношениях Кабмина и НБУ. На данный момент правительство не сделало практически никаких заявлений по данному поводу, отметил А.БЛИНОВ. Таким образом, подчеркнул он, «конфронтация пока что находится в пассивной фазе, не привнося на рынки никаких дестабилизирующих сигналов». По словам представителей НБУ, данный закон уже опротестован в Конституционном Суде, отметил экономист.

Как сообщал УНИАН, сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 8,1025/8,1240 грн./долл., к 12:00 цены упали до 8,0620/8,0740 грн./долл.

К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 8,0840/8,1065 грн./долл.