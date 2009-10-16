Результаты целевого аукциона НБУ 16 октября
19:35, 16 октября 2009Финансы
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Продано 1490 тыс. швейц. франков 5 банкам
Національний банк України 16 жовтня 2009 року провів цільовий валютний аукціон для задоволення потреб клієнтів банків – фізичних осіб - резидентів, а також фізичних осіб - резидентів - суб`єктів підприємницької діяльності (малий бізнес), що обумовлені необхідністю погашення заборгованості за кредитами, отриманими в іноземній валюті.
Всього на цільовому валютному аукціоні було продано – 1490 тис. швейц. франків 5-ти наступним банкам: АКІБ "УКРСИББАНК", АТ "ОТП Банк", АТ "Укрексімбанк", ВАТ "БМ БАНК", М.КИЇВ, ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК".
Всім банкам, що брали участь в цільовому валютному аукціоні швейцарські франки продавались за курсом 7.90 грн. за 1 швейц. франк.
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