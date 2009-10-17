Дефицит бюджета США в 2009 г. составил 1,42 трлн долл.

Дефицит федерального бюджета США по итогам 2009 финансового года составил рекордные $1,42 трлн. "Антирекорд" прошлого года - $455 млрд - оказался превышен более чем в три раза на фоне резкого снижения налоговых поступлений и огромных трат государства на стабилизацию экономики, сообщает k2kapital.

В материалах Минфина США, распространенных в пятницу, сообщается, что доходы госбюджета в завершившемся финансовом году составили $2,105 трлн, расходы - $3,522 трлн. Первый показатель упал по сравнению с прошлым годом на 16,6%, а второй - вырос на 18,2%.

Опубликованный размер бюджетного дефицита все же оказался на $162 млрд меньше, чем прогнозировало правительство США в августе. Как указал в письменном заявлении глава американского казначейства Тим Гайтнер: "Дефицит бюджета оказался меньше, чем мы прогнозировали - отчасти потому, что нам удается восстанавливать финансовую систему за счет меньших расходов налогоплательщиков".

Интересно, что Минфин США в своем бюджетном отчете возложил вину за рекордный дефицит бюджета на администрацию экс-президента Джорджа Буша. "Бюджетный дефицит 2009 ф.г. в значительной степени стал результатом расходов и налоговой политики, унаследованных от прежней администрации", - говорится в сообщении ведомства. По подсчетам казначейства, антикризисные действия новой администрации стоили лишь 24% бюджетного дефицита.

Напомним, что осенью прошлого года (как раз в начале 2009 финансового года) администрация Джорджа Буша приняла "план Полсона" на $700 млрд (официальное название - Troubled Asset Relief Program, TARP, "Программа расчистки проблемных активов"). А Барак Обама уже после вступления в должность утвердил программу стимулирования национальной экономики общей стоимостью почти $800 млрд. Однако если "деньги Буша" немедленно раздавались пошатнувшимся колоссам национального банковского сектора (которые перераспределяли их в том числе на выплаты бонусов топ-менеджерам), то Обама заявляет, что его стимулирующая программа рассчитана на несколько лет и должна иметь долгосрочные результаты.

Конечно, масштабные финансовые вливания в американскую экономику принесли определенный эффект. Уже во II квартале темпы снижения американского ВВП составляли лишь 0,7%, а, по мнению главы Федерального резерва Бена Бернанке, рецессия в США к сентябрю "с технической точки зрения завершилась". Между тем безработица в США продолжает расти и до конца года наверняка преодолеет 10-процентный рубеж, а избыточная ликвидность грозит выплеснуться в широкую экономику и привести к резкому росту потребительских цен. Но основной головной болью американской администрации на ближайшие годы станет как раз бюджетный дефицит, который в сумме за предстоящие десять лет может составить $9,1 трлн. Совокупный национальный долг Соединенных Штатов на сегодняшний день достигает почти $12 трлн, и если власти США не откажутся от авантюрной монетарно-фискальной политики, то инвесторы рано или поздно перестанут покупать американские казначейские облигации, а судьба доллара как резервной мировой валюты будет предрешена.