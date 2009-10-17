Эксперт: панические настроения среди вкладчиков снижаются

Снижение банками процентных ставок связано с уменьшением оттока средств населения со счетов банков, что, в свою очередь, вызвано снижением панических настроений среди вкладчиков.

Об этом УНИАН сообщила заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

Она подчеркнула, что это позволило банкам, имеющим кредит доверия у вкладчиков, снизить стоимость слишком дорогого для них ресурса.

Как считает Н.СИНЯВСКАЯ, в дальнейшем поведение субъектов рынка будет зависеть от эффективности действий регулятора по стабилизации национальной валюты и оздоровлению банковского сектора в целом.

По ее словам, в период с 12 по 16 октября на рынке банковских депозитов физических лиц произошло незначительное снижение процентных ставок по всем видам вкладов.

Н.СИНЯВСКАЯ отметила, что по депозитам сроком на 1 месяц средняя процентная ставка по всем валютам снизилась на 0,08 пункта. Процентные ставки составили: в гривне - 15,5-20,0% годовых, в долларах США – 6,5-11,5% годовых, в евро – 4,5-11,5% годовых.

По информации Н.СИНЯВСКОЙ, на вклады со сроком привлечения свыше 1 месяца значительно упали ставки по вкладам в иностранной валюте. Так, средняя ставка на срок 3-12 месяцев по долларовым вкладам снизилась в среднем на 0,06 пункта, пределы ставок составили от 8 до 13,75% годовых; по вкладам в евровалюте средняя ставка снизилась на 0,08 пункта, пределы ставок составили от 4,5 до 13,0% годовых.

Как сообщила представитель «Брокбизнесбанка», понижение ставок по вкладам в национальной валюте было незначительным (в среднем на 0,2 пункта). Гривневые депозиты теперь можно разместить на условиях: на срок 3 месяца от 17,5% до 21% годовых, на срок 6 месяцев от 16,5 до 21,5% годовых, сроком 12 месяцев и более - от 15,5% до 22,5% годовых.