МВФ: роль экономик арабских стран недооценена

Роль арабских стран должна быть пересмотрена, так как в настоящее время они недооценены мировой экономикой. Об этом заявил управляющий директор МВФ Доминик Страсс-Кан (Dominique Strauss-Kahn), сообщает k2kapital..

«Роль этих стран недооценена мировой экономикой, и на мой взгляд мы должны переоценить долю, влияние, которые они оказывают", - сказал Страсс-Кан. По его словам, это нужно сделать не только на период мирового восстановления экономики, но и на перспективу, передает Bloomberg.

Руководители развитых и развивающихся стран G20 согласились предоставить Китаю и другим представленным в меньшей степени экономикам большие полномочия в МВФ через передачу по меньшей мере 5 процентных пунктов квот, которые определяют количество голосов и доступ к кредитам МВФ. G-20 также заменит G-7 как мировой экономический форум, что даст Саудовской Аравии, крупнейшей экономике Арабского мира, больше влияния на мировые события в экономике.

Роль Совета по сотрудничеству стран Персидского залива очень важна в восстановлении, сказал Страсс-Кан. По мере восстановления экономик существует риск роста цен на нефть, поэтому то, каким образом Совет будет влиять на этот рост, имеет большое значение в этом процессе.

Четыре страны Арабского залива работают над созданием совместной валюты, но они еще далеки от создания валютного союза, считает управляющий директор МВФ.