Пинчук покупает страховую компанию "Россия"

Владелец украинской финансово-промышленной группы Eastone Виктор Пинчук покупает одну из старейших российских страховых компаний - "Россию", сделка близка к завершению, пишет сегодня газета "Ведомости" со ссылкой на топ-менеджера страховой компании и близкий к ее акционерам источник.

О сделке может быть объявлено в ближайшее время, добавляет последний. Пинчук - зять бывшего президента Украины Леонида Кучмы и один из самых богатых украинских предпринимателей.

В марте 2009 года Forbes оценил его состояние в 2,6 миллиарда долларов. Группа Eastone Пинчука управляет более чем 20 бизнесами: производителем труб "Интерпайп", телеканалами СТБ, "Новый"и ICTV, газетой "Факты и комментарии", издательством "Экономика" (журнал "Инвестгазета", газета "Дело") и другие.

Компанией "Россия" владеет УК "Трастком", ее президент и основной собственник - бизнесмен Абдулжелил Абдулкеримов. Ему также принадлежит Русславбанк и ряд других активов. В 2005 году "Трастком" купил "Россию" у менеджмента компании, а теперь решил выйти из страхового бизнеса, пишут "Ведомости". По данным издания, в сделку войдут "Россия" и ее одноименная "дочка" по страхованию жизни.

За первое полугодие 2009 года "Россия" получила 3,3 миллиарда рублей страховых премий, страховые выплаты составили 2,3 миллиарда рублей, чистая прибыль - 5,2 миллиона рублей. Ходатайства, в которых Пинчук представлен будущим владельцем "России", в ФАС не поступали, сообщила начальник отдела страхового рынка Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Ольга Оленькина. В сентябре кипрская компания "Сватозар энтерпрайзис лимитед"и российское ООО "Пробизнес"консолидировали почти 100% акций "России", а конечным бенефициаром "России"сейчас является гражданин Греции, говорится в документах, которые есть в ФАС. Если контролировать страховщика будет Пинчук, он должен сообщить об этом в антимонопольное ведомство, сказала Оленькина. Не обращался Пинчук и его структуры за подобным разрешением и в Росстрахнадзор, говорит замруководителя службы Мухарби Ульбашев. Но это может и не понадобиться, уточняет он: например, если новый собственник купит кипрскую компанию, которая контролирует "Россию". "Россия" - один из старейших страховщиков на российском рынке. Компании почти 20 лет, она второй после "Росгосстраха"получила лицензию и входит в топ-20 страховщиков по собранной страховой премии (в 2008 г. "Россия"продала полисов на 8,8 миллиарда рублей, в первом полугодии 2009 года - на 3,3 миллиарда рублей). У "России"большая региональная сеть - 350 филиалов и клиентских офисов по всей стране. Эксперты оценивают компанию в 10,6-11,4 миллиарда рублей. Представитель "Трасткома"от комментариев отказались, связаться с Абдулкеримовым не удалось. Представитель Eastone на запрос "Ведомостей"не ответил.