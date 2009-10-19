Рубль укрепился на открытии к бивалютной корзине на 5 коп.

Доллар ослабел на открытии валютных торгов в понедельник еще на 3 копейки - до 29,40 рубля, евро снизился на 7 копеек - до 43,74 рубля, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные ММВБ.

Первые сделки по доллару расчетами "завтра" прошли в понедельник на уровне 29,40 рубля против 29,43 рубля на закрытии в пятницу. Первые сделки по евро - на отметке 43,74 рубля (43,81 рубля на предыдущем закрытии). Рубль укрепился на открытии торгов к бивалютной корзине (0,55 доллара и 0,45 евро) на 5 копеек на фоне подорожавшей нефти и продолжающегося снижения доллара.

На 10.08 мск корзина стоила 35,85 рубля против 35,90 рубля на закрытии в пятницу. Цены на нефть продолжили рост - к открытию торгов в России за баррель марки Brent дают более 77 долларов против 76 долларов вечером в пятницу. Американская валюта продолжает дешеветь к европейской на Forex - к открытию сессии в России пара торгуется на уровне 1,4886 доллара за евро против 1,4858 доллара в пятницу вечером.