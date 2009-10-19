Экономика Китая за 9 месяцев выросла более чем на 7%

Экономика Китая за девять месяцев 2009 года выросла более чем на семь процентов, заявил в понедельник Сюн Билинь, высокопоставленный чиновник в Национальной комиссии по развитию и реформам, сообщает Рейтер.

Выступая на пресс-конференции, Сюн сказал, что КНР без труда выполнит намеченную правительством цель - за этот год достичь роста экономики на уровне восьми процентов.

В первом полугодии 2009 года ВВП Китая вырос на 7,1 процента. Данные о расширении китайской экономики в третьем квартале будут опубликованы в четверг. Опрошенные Рейтер аналитики ожидают роста на 8,9 процента в годовом исчислении.