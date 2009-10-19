Глава ФРС: Америке нужна взаимосвязь с Европой и Азией

Финансовый кризис выявил необходимость борьбы с несбалансированностью мировой торговли и неравномерностью потоков капитала, сказал в воскресенье глава Федеральной резервной системы Бен Бернанке, выступая на конференции по Азии, организованной американским Центробанком.

"Кризис выявил ... необходимость провести ряд реформ - начиная от улучшения финансового регулирования и заканчивая борьбой с несбалансированностью мировой экономики", - цитирует его слова Рейтер.

Американское правительство пытается добиться, чтобы Китай позволил вырасти курсу юаня к доллару и тем самым уменьшил огромный профицит торгового баланса с Соединенными Штатами. Вашингтон также считает, что Пекину следует позаботиться о росте внутреннего спроса.

Давление со стороны Вашингтона на Китай несколько ослабло во время мирового финансового кризиса, поскольку Китай является держателем большого количества гособлигаций и ипотечных бумаг США, а в последнее время также считается главным двигателем роста мировой экономики.

Однако Бернанке в своей речи напрямую не стал упоминать Китай.

"Мировой финансовый кризис и рецессия последних двух с половиной лет бросили вызов денежно-кредитным властям и экспертам в области экономики, заставив нас осознать взаимосвязи между Америкой, Европой и Азией", - сказал Бернанке.