Нацбанк Казахстана обещает инфляцию не больше 5-8%

Национальный банк Казахстана намерен удерживать инфляцию в коридоре от 5% до 8% в течение ближайших пяти лет, сообщил в понедельник глава Нацбанка Григорий Марченко, сообщает РИА Новости.

"Денежно-кредитная политик Нацбанка будет и дальше направлена на обеспечение умеренного уровня инфляции, то есть на ближайшие пять лет мы ставим задачу, чтобы уровень инфляции в стране был в диапазоне от 5% до 8%", - сказал Марченко в понедельник, выступая на расширенном заседании парламентской фракции НДП "Нур-Отан" ("Свет Отечества", партия парламентского большинства, лидером которой является президент Нурсултан Назарбаев).

По мнению главы Нацбанка, этот умеренный уровень инфляции позволит поддерживать устойчивые темпы экономического роста. "Будут также предприниматься меры, направленные на обеспечение стабильного функционирования отечественной финансовой системы, стабильного обменного курса тенге и устойчивого платежного баланса страны", - продолжил глава Нацбанка. Он пообещал не допустить переоценку курса национальной валюты, что, по его мнению, может оказать негативное влияние на конкурентоспособность отечественного производства в условиях постоянно меняющихся мировых цен. "Политика обменного курса должна адекватно реагировать на их изменения", - заключил Марченко.