Евро падает на спекуляциях относительно встречи Еврогруппы

Курс евро начал неделю снижением к ключевым валютам на фоне спекуляций относительно итогов предстоящей встречи Еврогруппы, объединяющей министров финансов стран-участниц зоны евро, сообщает агентство Bloomberg.

В частности, на утренних торгах в Лондоне курс европейской валюты к доллару упал до 1,4882 после достижения на прошлой неделе своего 14-летнего максимума - отметки в 1,4968 доллара. При этом многие игроки рынка полагали, что евро удастся вырасти до психологически важной отметки в 1,5000 доллара. Тем не менее, новая неделя началась с активной продажи евро - на настроения инвесторов оказывает влияние позиция ряда европейских политиков в отношении удорожания европейской валюты.

Так, по мнению премьер-министра Люксембурга, главы Еврогруппы Жан-Клод Юнкера, дальнейший последовательный рост курса евро к доллару, наблюдаемый в течение последних двух недель, может отрицательно сказаться на объемах экспорта и, как следствие, замедлить восстановление экономики Европы.

В свою очередь, игроки валютных рынков опасаются, что министры финансов стран-участниц зоны евро могут вновь выразить обеспокоенность ростом курса евро и предпринять какие-либо действия для предотвращения дальнейшего укрепления европейской валюты на заседании Еврогруппы, которое состоится позже в понедельник в Люксембурге.

"Возникает волнение относительно возможных высказываний политиков по поводу укрепления евро", - комментирует ситуацию дилер SBI Liquidity Markets Co. Томокадзу Мацуфудзи (Tomokazu Matsufuji). Как отмечают европейские обозреватели, США регулярно делают заявления в поддержку сильного доллара, однако европейцы подозревают их в намеренном снижении курса американской валюты, что в краткосрочной перспективе способствует росту экспорта и в долгосрочной перспективе снижает стоимость правительственных и частных долгов.