Порошенко провел встречу с представителями МВФ в Украине

Министр иностранных дел Украины Петр Порошенко в воскресенье, 18 октября, провел встречу с руководителем Миссии Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Джейлой ПАЗАРБАЗИОЛУ и главой Представительства МВФ в Украине Максом АЛЬЕРОМ.

Во время встречи были обсуждены вопросы сотрудничества с МВФ в контексте реализации программы Фонда в Украине, сообщили сегодня УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Как сообщал УНИАН, 12 октября в Украину прибыла миссия Международного валютного фонда (МВФ). Миссия МВФ будет находиться в Киеве по 24 октября т.г.

Международный валютный фонд (МВФ) в ноябре 2008 года одобрил для Украины двухгодичную программу на общую сумму 16,4 млрд. долл. и предоставил первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долл.

12 мая в Украину поступили 2,8 млрд. долл. второго транша кредита МВФ.

Часть второго транша в размере 1,5 млрд. долл. направлено непосредственно в Государственный бюджет Украины для финансирования внешних долговых обязательств правительства.

Третий транш составлял 3,3 млрд. дол. вместо запланированных 3,2 млрд. долл.

Четвертый транш объемом 3,8 млрд. долл. МВФ планировал предоставить Украине до конца 2009 года.