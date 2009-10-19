Межбанк открылся падением доллара

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся падением котировок – 8,0760/8,1125 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились до 0,2752/70, котировки по евро-гривне ушли вниз – 12,0475/12,1035. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились – 1,4926/28 (пятница - 1,4906/08).

В пятницу, 16 октября, Нацбанк вышел с продажей на аукционе по валютной паре CHF/UAH с ценой отсечения – 7,9000.