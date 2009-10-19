В России возобновилась инфляция

Инфляция в РФ после шести недель пребывания на нулевой отметке возобновилась, сообщил в понедельник замглавы Минэкономразвития Андрей Клепач, передает РИА Новости. "Сейчас пока ноль. За последнюю неделю был небольшой рост", - сказал Клепач журналистам в Санкт-Петербурге. Замминистра сообщил также, что Минэкономразвития прогнозирует инфляцию на октябрь в пределах 0,2-0,3%, однако не исключает, что рост цен "может быть чуть меньше".

Согласно последним данным Росстата, инфляция в РФ с начала года до середины октября составила 8,1%. Официальный прогноз правительства по итогам года - 11%, однако Минэкономразвития, Минфин и ЦБ неоднократно заявляли, что эта оценка консервативна и не исключают, что рост потребительских цен в 2009 году будет ниже. Многие эксперты, тем не менее, связывают замедление инфляции не с успехами правительства и ЦБ в борьбе с кризисом, а с падением внутреннего спроса в стране.