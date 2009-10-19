Завтра Медведев поедет в Сербию обсуждать кредит

Президент России Дмитрий Медведев в ходе визита в Сербию во вторник обсудит обещанный Белграду кредит в 1 миллиард евро с тем, чтобы упрочить экономическое влияние Москвы на участника Международного валютного фонда (МВФ) и будущего члена Евросоюза. сообщает Рейтер.

Вопреки обыкновению, визит российского президента будет посвящен не давним политическим связям, основанным на общем культурном и религиозном прошлом, а вопросам экономики.

Начиная с 2003 года Сербия привлекла почти $12 миллиардов прямых иностранных инвестиций, однако участие России весьма скромное: Москва занимает лишь 19-е место в списке зарубежных инвесторов.

В июле Белград запросил у Москвы кредит в 1 миллиард евро ($1,5 миллиарда), планируя потратить в будущем году около 350 миллионов евро на сокращение бюджетного дефицита, на котором настаивает МВФ. Остальное Сербия думала направить на развитие транспортной системы.

Сербия пока не обговаривала с Москвой условия предоставления кредита, хотя министр финансов Мирко Цветкович выразил надежду на выгодные процентные ставки.

"Предоставляемый Россией кредит, похоже, неплохая сделка; в некоторых отношениях он кажется более выгодным, чем кредит МВФ. Мы сможем потратить российские деньги на создание новых рабочих мест, на стимулирование потребительских расходов и производства в регионах", - сказал Рейтер представитель сербского правительства, говоривший на условиях анонимности.

Чтобы получить обещанный МВФ кредит в три миллиарда евро, Сербии придется в будущем году снизить размер бюджетного дефицита до 3,5 процента ВВП. Переговоры Белграда с МВФ о предоставлении очередного транша кредита начнутся 26 октября.

Однако правящая коалиция прозападных партий и социалистов дала понять, что сближение с Россией не сможет помешать вступлению Сербии в Европейский Союз.

"(Российский) министр иностранных дел Сергей Лавров несколько раз говорил нам, что Белград будет тем более ценным союзником, если вступит в блок (Евросоюз)", - сказал представитель сербского правительства.

В прошлом году Сербия подписала с Евросоюзом Соглашение о стабилизации и ассоциации, которое является первым шагом на пути вступления в Европейское сообщество. Однако Нидерланды приостановили действие этого соглашения из-за того, что Белград не арестовал и не передал Гаагскому трибуналу одного из лидеров боснийских сербов генерала Ратко Младича.

ДРУЖБА СЛАВЯН

Медведев во вторник встретится с президентом Сербии Борисом Тадичем и другими членами сербского руководства, а также с представителями верхушки сербского духовенства. После этого он выступит в парламенте.

Многие сербы считают русских братьями - столь сильно они чувствуют этническую и религиозную общность двух славянских народов.

"Поддержка России всегда чрезвычайно много для нас значила", - сказал глава сербского МИД Вук Йеремич, добавив, что визит Медведева укрепит "многовековую дружбу Сербии и России".

Россия, которая является членом Совета Безопасности ООН с правом вето, в 2008 году выступила против независимости Косова - бывшей сербской автономии. Однако во время визита российского президента вопрос о статусе Косова вряд ли будет поднят.

"Косово вряд ли будет среди самых обсуждаемых вопросов, поскольку Россия и так достаточно сделала, не признав его", - сказал Зоран Драгисич, преподаватель Школы национальной безопасности в Белграде.

Российский миротворческий контингент находился в Косово с 1999 по 2003 год. Начиная с вывода миротворческих сил из края Россия больше не поднимала вопрос о возобновлении военного присутствия на Балканах.

"Вывод войск продемонстрировал, что Сербия больше не находится в центре военных интересов России, и я думаю, что Кремль будет придерживаться этой стратегии и дальше. Сейчас самым сильным оружием России является экономика", - сказал Драгисич.

ЭНЕРГЕТИКА В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Будучи вице-премьером, Медведев в прошлом году возглавил российскую делегацию, которая приехала в Сербию подписывать договор о строительстве отрезка трубопровода "Южный поток", по которому российский Газпром будет поставлять газ в Европу через территорию Турции, Болгарии и Сербии - минуя Украину, с которой Москва постоянно конфликтует из-за поставок и цен.

"Строительство Южного потока придаст Сербии привлекательность в глазах инвесторов, поскольку она обладает стабильными запасами энергоносителей и резервами", - сказал в интервью газете Vecernje Novosti министр энергетики Сербии Петар Скундрич.

По словам Скундрича, российские инвесторы также намереваются построить в Сербии теплостанцию и провести модернизацию белградских ТЭЦ на 200 миллионов евро.