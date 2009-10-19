Создан профсоюз работников банковских учреждений

В Украине создан Всеукраинский профсоюз работников банковских учреждений.

Его легализация предусмотрена приказом Министерства юстиции Украины (№1853/5 от 13 октября 2009 г.), текст которого имеется в распоряжении УНИАН.

Как говорится в документе, решение о создании профсоюза было принято на учредительном собрании 2 июня 2009 года.

На собрании также был утвержден и устав Всеукраинского профсоюза работников банковских учреждений.