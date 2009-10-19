Порошенко примет участие в заседании совета по иностранным инвестициям

Завтра в Секретариате Президента министр иностранных дел Петр ПОРОШЕНКО примет участие в заседании Консультативного совета по вопросам иностранных инвестиций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге в Киеве руководитель пресс-службы МИД Украины Валерий ДЖИГУН.

«Завтра состоится заседание Консультативного совета по вопросам иностранных инвестиций, в котором примет участие министр иностранных дел», - сказал В.ДЖИГУН.

Он также сообщил, что на это заседание приглашены представители основных зарубежных инвесторов, которые работают в Украине, США, Германии, Норвегии и Великобритании.

В.ДЖИГУН отметил, что во время заседания Консультативного совета будут обсуждаться вопросы стратегического партнерства Украины с представителями деловых кругов относительно минимизации последствий экономического кризиса.