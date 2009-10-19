Межбанк: доллар вырос

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,0760/8,1125, к 12:00 цены выросли – 8,1270/8,1540. К закрытию торгов ценовые уровни достигли максимума - 8,1925/8,2240 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2752/0,2770, к 12:00 цены поднялись - 0,2773/0,2787. К закрытию цены установились на уровне 0,2787/0,2799.

В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,3200 (-0,0355).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4830/1,4950.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 12,0475/12,1035, к 12:00 цены ушли вверх - 12,1210/12,1570. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли следующих значений – 12,2215/12,2680.