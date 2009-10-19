КС получил представление Ющенко по Евро-2012

В Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО по конституционности ряда положений некоторых законов Украины (о финансировании Национальным банком мероприятий по подготовке Украины к финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Конституционного Суда Украины, глава государства обратился в КС в отношении соответствия Основному Закону частей 1, 2 статьи 1, пункта 44 статьи 2, части 2 статьи 4, пункта 45 статьи 6, пункта 58 статьи 341, пункта 5, абзаца четвертого пункта 7 части 1, части 3 статьи 76 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» от 26 декабря 2008 года № 835-VI, части 3 статьи 5 Закона Украины «О Национальном банке Украины» от 20 мая 1999 года № 679-XIV, Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» и некоторых других законов Украины» от 21 августа 2009 года № 1608-VI.

В соответствии с Регламентом Конституционного Суда, представление передано на изучение в Секретариат суда.