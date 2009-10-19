«ВТБ Банк» сократил чистую прибыль в 400 раз

ОАО «ВТБ Банк» за январь-сентябрь 2009 года, по сравнению с соответствующим периодом 2008 года, сократило чистую прибыль в более чем 400 раз – до 0,125 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Активы банка за три квартала 2009 года сократились на 0,2% и на 1 октября 2009 года составили 28,258 млрд. грн., обязательства – на 0,2% - до 25,793 млрд. грн. За апрель-июнь т.г. размер собственного капитала банка существенно не изменился и на конец второго квартала составил 2,465 млрд. грн., уставный капитал оставался на уровне 2,159 млрд. грн.

Справка УНИАН. ОАО «ВТБ Банк» (до марта 2007 года – банк «Мрия») основано в 1992 году.

По итогам первого полугодия т.г. прибыль банка составила 1,742 млн. гривен, в 2008 году банк получил прибыль 55,8 млн. гривен.

Российский "Внешторгбанк" (ВТБ) владеет 99,8902% акций ОАО «ВТБ Банк».