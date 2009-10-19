Банк «Форум» получил 424 млн. грн. убытка

Убыток банка «Форум» за январь-сентябрь 2009 года составил 424,287 млн. грн. против 68,924 млн. грн. прибыли годом ранее.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Активы банка за январь-сентябрь т.г. сократились на 9% и на 1 октября 2009 года составили 18,645 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов увеличились почти на 1%, до 17,243 млрд. грн., обязательства сократились на 11%, до 16,537 млрд. грн. Уставный капитал банка за отчетный период увеличился в 39 раз – до 2,259 млрд. грн., собственный капитал – в 12 раз, до 2,108 млрд. грн.

Справка УНИАН. Акционерный коммерческий банк «Форум» (Киев) создан в 1994 году.

Убыток банка по итогам первого полугодия т.г. составил 283,29 млн. грн., по итогам 2008 года банк получил чистую прибыль 10,3 млн. грн.

Немецкий Commerzbank владеет 60,04% акций банка «Форум», Леонид ЮРУШЕВ напрямую владеет 10,5135% акций, ОАО «ВЗНКИФ Унибудинвест» – 15,7396%.