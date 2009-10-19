Эксперт: Украина должна сократить зависимость от доллара

До конца 2009 года Украине необходимо значительно сократить зависимость от доллара США и максимально перейти на расчеты в национальной валюте.

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН член-корреспондент НАН Украины, экс-заместитель министра экономики Украины Валерий МУНТИЯН.

«Из-за того, что США продолжают проводить эмиссию и непомерно наращивают свои долги, курс доллара по отношению к корзине основных мировых валют начнет снижаться в ближайшие три-четыре месяца. Это будет происходить до тех пор, пока доллар не достигнет критической величины – 1,68 по отношению к евро. После прохождения этого критического уровня может обрушиться евро, поскольку эти валюты между собой связаны, - подчеркивает В.МУНТИЯН. – Стоимость доллара также будет снижаться до тех пор, пока ФРС США не начнет увеличивать учетную ставку». По мнению ученого, еще один способ укрепить доллар США - ликвидировать спекулятивную накачку деривативов, так как они оторваны от реального сектора экономики.

В.МУНТИЯН считает, что в мировой корзине также будет уменьшаться объем доллара как резервной валюты. Многие страны увеличат количество товарно-денежных расчетов в национальных и региональных валютах, прежде всего в евро, китайском юане, а также национальных валютах стран Латинской Америки и Ближнего Востока. «Переход на региональные резервные валюты активно начнется уже после первого квартала 2010 года, притом что доллар будет оставаться основной мировой расчетной валютой» - отмечает он.

Как полагает ученый, Украине необходимо защитить национальную экономику, поскольку валютные резервы у нас в основном сформированы в долларах США. «Прежде всего, необходимо увеличить расчеты в национальной валюте, заменить доллар в валютных резервах на монетарное золото, провести диверсификацию валютной корзины, модернизацию реального сектора экономики», - считает он.

Экс-заместитель министра экономики отмечает, что необходимо осторожно относиться к таким финансовым инструментам, как кредитные дефолтные обмены и свопы, а также проводить выдержанную политику относительно обменного курса, поскольку манипуляции, политические спекуляции с долларом представляют угрозу экономической безопасности государства.

«По международной системе валют, реальный курс сейчас составляет около 4 грн. за доллар. Такое соотношение доллара к национальной валюте означает, что, несмотря на тяжелое финансовое положение, Украина продолжает финансировать другие страны», - считает В.МУНТИЯН.