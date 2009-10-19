НБУ продлил мораторий в банке «Арма»

Национальный банк Украины продлил мораторий на удовлетворение требований кредиторов ООО КБ «Арма». Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

Согласно сообщению, правление Нацбанка продлило мораторий на удовлетворение требований кредиторов в банке «Арма» на месяц с 16 октября по 15 ноября 2009 года, кроме обязательств банка по договорам банковских вкладов (депозитов), договорам банковских счетов, а также по обязательствам относительно перевода средств в пределах лимитов, установленных временным администратором банка и согласованных с НБУ.

Справка УНИАН. 16 апреля НБУ ввел временную администрацию в ООО «КБ «Арма».

Временным администратором назначен Александр ДОВГОПОЛЮК. Также в банке на шесть месяцев был введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов.