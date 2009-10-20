В Украине улучшается потребительское настроение

В Украине в сентябре 2009 года продолжилось улучшение потребительских настроений, наметившееся в прошлом месяце.

Об этом идет речь в переданных УНИАН результатах совместного исследования компании «Gfk Ukraine» и Международного центра перспективных исследований.

Значение индекса потребительских настроений (ИСН) выросло на 1,5 пункта и составило 64,7. И хотя оно еще немного уступает предыдущему пику в 71, зафиксированному в мае 2009 года, и намного ниже докризисного уровня в 96 пунктов, который наблюдался почти год назад – в августе 2008 года, можно говорить о постепенном возобновлении оптимизма в потребительских настроениях.

«Такая тенденция полностью отвечает экономической ситуации в Украине и мире, который начинает приходить в себя после кризиса», – отмечается в сообщении.

По данным исследования, сентябрьский прирост ИСН достигнут за счет почти равноценного взноса экономических настроений и оценок текущего положения. Индекс экономических ожиданий прибавил 1,3 пункта и достиг значения 70,7, а индекс текущего положения увеличился на 1,8 пункта – до 55,9. Большинство составляющих ИСН также росли. Лишь краткосрочные экономические ожидания ухудшились на 4,7 пункта – до 55,6, а склонность к потреблению уменьшилась на 0,5 пункта – до значения 63,4.

Индекс ожидаемых изменений личного материального положения, наоборот, продемонстрировал наибольший рост – на 5,6 пункта, до 74,8 пункта. Это более чем в полтора раза превышает значение индекса текущего личного материального положения, который, несмотря на увеличение на 4,1 пункта, составил лишь 48,3 пункта. Таким образом, материальное положение более 75% населения Украины ухудшилось за последние полгода, однако почти 40% ожидают его улучшение на протяжении следующих шести месяцев.

«Существенное улучшение ожиданий относительно динамики безработицы на 11,2 пункта – до значения 137 и немного более умеренное снижение инфляционных ожиданий – на 5,4 пункта, до значения 184,3 в начале осени 2009 года указывают на все большую уверенность граждан Украины в том, что экономический кризис подходит к концу», – сказано в сообщении компании.

Кроме того, оптимизма добавляют позитивные сигналы, поступающие с внешних рынков, а также стабилизация и даже некоторый рост курса национальной валюты.