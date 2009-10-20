НБУ продлил мораторий в «Родовид Банка»
Кроме обязательств по депозитам
Национальный банк Украины продлил мораторий на удовлетворение требований кредиторов ПАО «Родовид Банк». Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.
Согласно сообщению, правление Нацбанка своим постановлением (№616 от 15 октября т.г.) продлило мораторий на удовлетворение требований кредиторов в «Родовид Банке» на два месяца - с 16 октября по 15 декабря 2009 года, кроме обязательств банка по договорам банковских вкладов (депозитов), договорам банковских счетов, а также по обязательствам относительно перевода средств в пределах лимитов, установленных временным администратором банка и согласованных с НБУ.
Справка УНИАН. ПАО «Родовид Банк» зарегистрировано в 1990 году.
Активы банка на 1 июля 2009 года составляли 8,73 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 8,827 млрд. грн., обязательства – 8,942 млрд. грн., уставный капитал – 783 тыс. грн., собственный капитал – «минус» 211,802 млн. грн.
По итогам первого квартала 2009 года чистая прибыль «Родовид Банка» составила 1,529 млн. грн.
«Родовид Банк» закончил І полугодие с убытком 1,51 млрд. грн. против 54,9 млн. грн. прибыли годом ранее.
По данным банка, на 1 апреля 2009 года основным его акционером являлось ООО «РБ Капитал-Групп», которое владело 76,7798% акций.
В середине июля Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9721% (1 560 286 111 штук) акций банка.
Нацбанк с 16 марта т.г. ввел в ПАО «Родовид Банк» временную администрацию сроком на один год. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов был введен на шесть месяцев – с 16 марта по 15 сентября 2009 года.
Позже Национальный банк Украины продлил мораторий на удовлетворение требований кредиторов ПАО «Родовид Банк» до 16 октября 2009 года.