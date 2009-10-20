Бернанке призвал исправить дисбалансы в мировой экономике

Финансовый кризис показал необходимость решения проблем глобальных дисбалансов в области торговли и потоков капитала, заявил глава ФРС США Бен Бернанке, сообщает k2kapital.

"Кризис ... подчеркнул необходимость многих реформ, от улучшения финансового регулирования до решения проблемы глобальных дисбалансов", - подчеркнул Бернанке, выступая на конференции ФРС по Азии.

Прежде американские чиновники пытались оказывать давление на Пекин, имеющий значительный профицит в двусторонней торговле с США с тем, чтобы убрать контроль над валютным курсом юань-доллар и увеличить внутренний спрос в КНР.

Однако подобные шаги стали более мягкими в ходе нынешнего кризиса, так как Китай является крупнейшим мировым держателем долговых облигаций минфина США. Впрочем, Бернанке не упоминал Китай напрямую, отмечает Reuters. Еще один урок финансового кризиса и глобализации заключается, по мнению Бернанке, в "четком осознании политиками и экономистами взаимосвязи между Америкой, Европой и Азией".