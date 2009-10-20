НБУ продлил мораторий в банке «Днистер»

Национальный банк Украины продлил мораторий на удовлетворение требований кредиторов ОАО «Сельский коммерческий банк «Днистер». Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

Согласно сообщению, правление Нацбанка своим постановлением (№617 от 15 октября т.г.) продлило мораторий на удовлетворение требований кредиторов в «Родовид Банке» на шесть месяцев - с 17 октября 2009 года по 16 апреля 2010 года, кроме обязательств банка по договорам банковских вкладов (депозитов), договорам банковских счетов, а также по обязательствам относительно перевода средств в пределах лимитов, установленных временным администратором банка и согласованных с НБУ.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля 2009 года Нацбанк ввел в СКБ «Днистер» временную администрацию. Временным администратором в банке «Днистер» сроком на один год была назначена Мария МАЗУРКЕВИЧ. В банке на шесть месяцев был введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

В начале сентября НБУ заменил временного администратора в банке «Днистер». Новым временным администратором назначен независимый эксперт (по договору с НБУ) Игорь ЯРЕМЧИШИН.

Справка УНИАН. ОАО «Сельский коммерческий банк «Днистер» (г. Львов) создано в 1990 году.

Активы банка на 1 июля составляли 591,999 млн. грн., кредиты и задолженность клиентов - 755,750 млн. грн., обязательства - 727,260 млн. грн., уставный капитал - 61,5 млн. грн., собственный капитал - «минус» 135,266 млн. грн.

Банк «Днистер» закончил І полугодие с убытком 288,2 млн. грн. против 9,05 млн. грн. прибыли годом ранее.

По данным НБУ, на 1 июля 2009 года более чем 10% акций банка принадлежали: ЗАО «Страховая компания «Ренессанс» - 19,84%, ЗАО «Львовинвест» - 12,71%.