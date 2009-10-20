НБУ продлил мораторий в банке «Днистер»
Кроме обязательств по депозитам
Национальный банк Украины продлил мораторий на удовлетворение требований кредиторов ОАО «Сельский коммерческий банк «Днистер». Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.
Согласно сообщению, правление Нацбанка своим постановлением (№617 от 15 октября т.г.) продлило мораторий на удовлетворение требований кредиторов в «Родовид Банке» на шесть месяцев - с 17 октября 2009 года по 16 апреля 2010 года, кроме обязательств банка по договорам банковских вкладов (депозитов), договорам банковских счетов, а также по обязательствам относительно перевода средств в пределах лимитов, установленных временным администратором банка и согласованных с НБУ.
Как сообщал УНИАН, 16 апреля 2009 года Нацбанк ввел в СКБ «Днистер» временную администрацию. Временным администратором в банке «Днистер» сроком на один год была назначена Мария МАЗУРКЕВИЧ. В банке на шесть месяцев был введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов.
В начале сентября НБУ заменил временного администратора в банке «Днистер». Новым временным администратором назначен независимый эксперт (по договору с НБУ) Игорь ЯРЕМЧИШИН.
Справка УНИАН. ОАО «Сельский коммерческий банк «Днистер» (г. Львов) создано в 1990 году.
Активы банка на 1 июля составляли 591,999 млн. грн., кредиты и задолженность клиентов - 755,750 млн. грн., обязательства - 727,260 млн. грн., уставный капитал - 61,5 млн. грн., собственный капитал - «минус» 135,266 млн. грн.
Банк «Днистер» закончил І полугодие с убытком 288,2 млн. грн. против 9,05 млн. грн. прибыли годом ранее.
По данным НБУ, на 1 июля 2009 года более чем 10% акций банка принадлежали: ЗАО «Страховая компания «Ренессанс» - 19,84%, ЗАО «Львовинвест» - 12,71%.