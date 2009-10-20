В РФ проверят банки, как они снижают ставки по кредитам

Счетная палата России проанализирует, снижают ли российские банки ставки по кредитам, сообщил глава контрольного ведомства Сергей Степашин, сообщает РИА Новости. .

"У нас есть специальное аудиторское направление, которое проверяет банки. Я уже дал поручение, чтобы мы провели в течение месяца анализ", - сказал Степашин в Новосибирске на семинаре-совещании руководителей контрольно-счетных органов СФО, посвященном анализу эффективности антикризисных мер.

"Посмотрим, как они выполняют те обязательства, которые взяли на себя и те поручения, которые им дало правительство и министр финансов. Если не выполняют банки установки руководства страны, у нас есть инструменты для работы с ними, в том числе "лицензионный инструмент". Может быть стоит забрать лицензии у парочки банков, чтобы они задумались, для кого и зачем они работают", - сказал глава Счетной палаты РФ.

"Я не пугаю наши банки, уважаю их, но все-таки надо совесть тоже иметь. Между тем, дорогой кредит является одной из причин роста цен в экономике. Это совершенно очевидно", - отметил он.

Степашин отметил, что за последние месяцы удалось добиться снижения инфляции, что позволило существенно снизить ставку рефинансирования - до 10%. Однако это, по его словам, не привело к адекватному снижению ставок банковских кредитов для реального сектора экономики, который кредитовали от 13 до 20%.

Премьер-министр РФ Владимир Путин в минувшую пятницу на совещании по экономическим вопросам отметил необходимость стимулирования кредитной активности банков. По словам премьера, дефицит денежных средств для реальной экономики и их высокая стоимость остаются острой проблемой даже несмотря на то, что средневзвешенная ставка по банковским кредитам в рублях снизилась с 17,4% в январе до 15,1% - в августе.

Вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин после совещания у премьера сообщил, что российские государственные банки готовы снизить ставки по выдаваемым ими кредитам до диапазона 8-12%.