Банк России продолжит снижать ставки

Банк России не исключает снижения процентных ставок на фоне замедления инфляции и отмечает возобновление притока капитала в РФ в октябре, сказал журналистам первый зампред ЦБР Алексей Улюкаев, сообщает Рейтер. .

"Возможен некоторый приток (с начала октября), учитывая и динамику фондовых индексов", - сказал Улюкаев, добавив, что ЦБР купил с начала октября на внутреннем валютном рынке примерно $8 миллиардов.

По данным ЦБР, чистый отток капитала из РФ в третьем квартале 2009 года составил $31,5 миллиарда, в том числе в июле он составил $16 миллиардов, в августе сократился до $9,4 миллиарда, а в сентябре - до $6 миллиардов.

"Каждый месяц мы и покупали, и продавали валюту, в октябре идут покупки. Это отражает и состояние текущего счета - торговый баланс устойчиво позитивен - и отражает отношение инвесторов к российской экономике, которая сейчас на фоне благоприятной конъюнктуры стала привлекательной для инвестиций, и мы наблюдаем возврат инвесторов", - сказал Улюкаев.

ИНФЛЯЦИЯ И СТАВКИ

ЦБР говорит, что справился с инфляцией:

"Удалось установить контроль над инфляцией и инфляционными ожиданиями, с апреля она снижается... мы имеем нулевую инфляцию с середины июля, весь август, весь сентябрь и половину октября, такого не бывало никогда в нашей истории, никогда", - сказал Улюкаев.

На сегодняшний день в годовом выражении, по оценке ЦБ, инфляция составляет 10,3 процента.