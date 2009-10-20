НБУ: падение выпуска базовых отраслей замедлилось

По оценкам Департамента экономического анализа и прогнозирования Национального банка Украины, в сентябре существенно замедлилось падение выпуска базовых отраслей экономики Украины - до «минус» 10,1% в годовом измерении, по сравнению с «минус» 20,5% в августе. За 9 месяцев т.г. падение составило 24,1%, по сравнению с январем-сентябрем 2008 г.

Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

По данным Нацбанка, основной причиной значительного улучшения динамики индекса выпуска базовых отраслей (ИВБО) выступал существенный рост сельскохозяйственного производства в сентябре, благодаря ускоренным темпам сбора зерновых культур.

Как следствие, несколько улучшилась ситуация в отраслях, которые обеспечивают функционирование сельского хозяйства, - производстве нефтепродуктов, химической промышленности и машиностроении.

Однако, по расчетам Департамента, в ІІІ квартале рост ВВП к предыдущему кварталу без сезонного фактора замедлился до 3,7% с 4,5% во ІІ квартале.

«Замедление роста ВВП к предыдущему кварталу без фактора сезонности подтверждает улучшение кумулятивных показателей, в основном, за счет статистического эффекта базы сравнения» - говорится в сообщении НБУ.