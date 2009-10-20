Astrum: факторы ревальвации гривни неустойчивы

На валютном рынке сейчас доминирует мнение, что факторы, стоявшие за ревальвацией гривни в течение последних двух недель, являются неустойчивыми.

Такое мнение высказал УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Таким образом, считает он, “существует высокая неопределенность относительно локального устойчивого уровня обменного курса, что указывает возможность его повышенной волатильности в ближайшем будущем”.

Как отметил аналитик, гривня на межбанковском валютном рынке в понедельник, 19 октября, девальвировала к доллару на 1,4%. Таким образом, всего за день гривня утратила 60% своего роста к американской валюте, достигнутого за прошлую неделю, подчеркнул А.БЛИНОВ.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 19 октября, на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,0760/8,1125. К 12:00 цены выросли до 8,1270/8,1540. К закрытию торгов ценовые уровни достигли максимума - 8,1925/8,2240 грн./долл.

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