Межбанк: торги по доллару открылись ростом – 8,23/8,26 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,2320/8,2685 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись до 0,2821/37, котировки по евро-гривне ушли вверх – 12,3985/12,3755. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли до 1,4977/79 (понедельник - 1,4926/28).

В понедельник, 19 октября, Нацбанк на рынок не выходил.