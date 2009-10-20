Ющенко: в госбюджете колоссальный дефицит

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что колоссальный дефицит государственного бюджета ставит сегодня под угрозу и социальную, и политическую стабильность в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он выразил, открывая заседание Консультативного совета по вопросам иностранных инвестиций в Украине.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что на сегодня самым большим риском для страны является «вопрос слабых государственных финансов». Он заметил, что, по оценкам экспертов, нынешний дефицит госбюджета вместе со скрытым дефицитом составляет около 120-130 млрд. грн.

«По сути, это 50% бюджета-2009. И это ключевой вызов для цен и для стабильности как таковой – я имею в виду и социальную стабильность, и политическую», - сказал Президент.

Он отметил, что госбюджет нынешнего года несбалансирован. «Мы имеем, по сути, один из самых некачественных бюджетов – бюджет политический, а не экономический», - заметил глава государства. «Очевидно, что уровень выполнения бюджета будет катастрофически низким, и при таком бюджете ключевые социальные программы, я не сомневаюсь, будут поставлены под риск выполнения», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Также он раскритиковал политику правительства за взимание налогов заранее, которых уже собрали 12 млрд. грн., а также факт невозмещения предприятиям НДС на сумму 20 млрд. грн.

«Это два ключевых фактора, которые приводят к «охлаждению» экономики. Это кризисная политика», - сказал Президент, возложив полную ответственность за это состояние на премьер-министра и парламентское большинство.

Глава государства подчеркнул, что без внесения изменений в государственный бюджет решить финансовые проблемы в Украине будет невозможно. Также большие надежды В.ЮЩЕНКО возлагает на международные, на мировые финансовые институты, в том числе и на Международный валютный фонд, с помощью которых Украине удастся сформировать план экономических реформ.

«Я в который раз буду повторять: выйти сегодня эффективно из кризиса – значит проводить глубокие радикальные реформы», - сказал Президент, добавив, что это касается всех сфер экономики.